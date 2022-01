Nowe oszustwo! 300 zł w zamian za szczepienie. "To może skończyć się wyczyszczeniem konta"

300 zł za szczepienie - nowe oszustwo

- Jeżeli wprowadzicie tam swoje hasło do banku, trafi ono bezpośrednio do oszustów, którzy wykorzystają je do kradzieży środków - czytamy w ostrzeżeniu.

Nowe oszustwo na szczepienie przeciw COVID-19

- Ostrzegamy przed fałszywą stroną, na której oszuści oferują zwrot 300 zł za szczepienie. Jeżeli wprowadzicie tam swoje hasło do banku, trafi ono bezpośrednio do oszustów, którzy wykorzystają je do kradzieży środków. Nie dajcie się nabrać! - napisano we wpisie na Twitterze.

Adres niebezpiecznej strony to gov.pl-covid[.]pl