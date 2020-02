Nowe połączenia z Zielonej Góry do Drzonowa. Od kiedy?

- Od 2 marca br. Gmina Świdnica zyska połączenie z Zieloną Górą w ramach działalności spółki Zielonogórska Komunikacja Powiatowa - informuje Urząd Gminy w Świdnicy.

- Wzięliśmy pod uwagę głosy mieszkańców - mówi wójt gminy Świdnica, Krzysztof Stefański. - Zwłaszcza Drzonowa i tamtej strony naszej gminy. A także głosów pracowników Lubuskiego Muzeum Wojskowego, które mieści się w Drzonowie. Ruszamy z linią drugiego marca. Rozkłady jazdy udostępniliśmy już mieszkańcom i przekazaliśmy sołtysom. Będziemy konsekwentnie docierać do mieszkańców. I czekamy też na głosy i uwagi w sprawie rozkładu jazdy. Jesteśmy na to otwarci. Zielonogórski Związek Powiatowo-Gminny stawia też na rozwój i planuje uruchamianie kolejnych linii w bieżącym roku, jeżeli okaże się, że jest to ekonomiczne z naszej strony.