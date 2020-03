Nowe przepisy. Pracujesz w Niemczech i mieszkasz w Polsce? Będziesz musiał przejść kwarantannę

To ważna zmiana dla osób, które mieszkają w Polsce i dojeżdżają codziennie do pracy na terenie Niemiec. Do tej pory osoby takie nie musiały przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny. Od 27 marca taki obowiązek zostanie wprowadzony. „14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim” – poinformował w komunikacie Lubuski Urząd Wojewódzki.

Zmiany obowiązywać będą od 27 marca, od godz. 00.00 i mają związek z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia. Ograniczenia będą dotyczyły na całej granicy Polski.