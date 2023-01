Nowe radiowozy. Teraz hybrydami policja będzie ścigać przestępców

Nowinki techniczne powoli trafiają również pod policyjne „strzechy”. Właśnie do powszechnego użytku wchodzą nowe – bezpieczniejsze znakowania radiowozów. Opracowane prze Sieć Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji oznakowanie z dodatkiem żółtego fluoroscentu, zdecydowanie poprawi widoczność pojazdów Policji w różnych warunkach oświetlenia, a co za tym idzie bezpieczeństwo funkcjonariuszy oraz innych użytkowników dróg. Do służby w Komendzie Stołecznej Policji trafi pierwsza partia tak oznakowanych radiowozów. 35 nowoczesnych pojazdów hybrydowych Suzuki Swace zasili tabor Wydziału Ruchu Drogowego KSP, a 2 radiowozy Kia Sportage będą użytkowane w komendach powiatowych.

Komenda Stołeczna Policji