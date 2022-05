Nowe rozgrywki ligowe propozycją dla zielonogórzan. Totuu-Royal Zielona Góra rozpoczyna sezon na zapleczu Superligi tenisa

- Będziemy grać gównie zawodnikami i zawodniczkami miejscowymi – powiedział Radosław Czestkowski, prezes Totuu-Royal Zielona Góra. – Scaliłem ich do naszego klubu, a dodatkowo mamy wypożyczoną z Warszawy Agnieszkę Olszewską, obecnie rakietę numer 25 w Polsce. Trzon zespołu będą tworzyć też m.in. Klaudia Wróbel, Filip Bojko, Rafał Szmyr. To będą nasi liderzy, bo meczowy zespół musi składać się z dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Oczywiście mamy też rezerwę, bo do żadnych walkowerów dopuścić nie możemy.