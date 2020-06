Nowe ścieżki rowerowe połączą Zieloną Górę, Nową Sól i Sulechów?

Zielona Góra rozwija sieć ścieżek rowerowych. – Po remoncie starego mostu w Cigacicach będziemy mieli połączenie z siecią budowaną przez Sulechów. Jeśli powstanie odcinek między Zatoniem a Otyniem to połączymy się z Nową Solą – mówi prezydent Janusz Kubicki. – To może stanowić fundament do rozwoju idei Lubuskiego Trójmiasta.

Idea Lubuskiego Trójmiasta Idea Lubuskiego Trójmiasta, które miałyby tworzyć trzy miejscowości, Zielona Góra, Nowa Sól i Sulechów nie jest nowa. Porozumienie o współpracy między miastami podpisane zostało już w 2004 roku. W 2006 powstało nawet Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto, które dysponowało konkretnymi środkami finansowymi. Niestety, przez kolejne lata ta współpraca nie przyniosła wielkiego przełomu, a całość w 2013 roku pogrzebały zarzuty wobec ówczesnego dyrektora organizacji, Bartosza F. Okazało się wtedy, że z kasy stowarzyszenia miało zniknąć ponad 100 tys. zł…

Wygląda jednak na to, że za sprawą sieci ścieżek rowerowych nasi samorządowcy powoli znów myślą o Lubuskim Trójmieście. Zielona Góra intensywnie buduje kolejne trasy dla miłośników dwóch kółek. Już wcześniej dokończono m.in. ścieżkę do Cigacic a także wzdłuż łącznika biegnącego z os. Pomorskiego do Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Teraz ogłoszono kolejny przetarg.

Cieszę się, sam śmigam na rowerku, a ścieżka do Cigacic jest bardzo fajna! - Rowerzyści narzekają na dziurę (w sieci ścieżek – przyp. red.) w przy rondzie przy CRS w kierunku Cigacic – twierdzi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. - Wczoraj otworzyliśmy oferty na tę inwestycję, jest pięciu chętnych. Mieszczą się w kosztorysie. Oznacza to, iż kolejna dziura zostanie załatana. Planowany wydatek to ok. 1,5 mln zł. Cieszę się, sam śmigam na rowerku, a ścieżka do Cigacic jest bardzo fajna! Włodarz miasta nie ukrywa, że chciałby, aby sieć ścieżek rowerowych wokół miasta połączyć z tymi w Sulechowie czy Nowej Soli. – Na pewno skorzystaliby na tym sami mieszkańcy, którzy mogliby wybrać się na wspaniałe wycieczki rowerowe, wyjeżdżając z Zielonej Góry odwiedzaliby np. zabytkowy most w Stanach – przekonuje Kubicki. – Połączenie naszych sieci rowerowych mogłoby stanowić również fundament do dalszej pogłębionej współpracy, powrotu do idei Lubuskiego Trójmiasta.

Połączona sieć ścieżek rowerowych Prezydent Nowe Soli również przyznaje, że myśli o większej współpracy w regionie - Lubuskie Trójmiasto i budowa samorządowego partnerstwa stały się ważnym elementem naszej codziennej, samorządowej działalności. Rozpoczęliśmy pracę nad przywróceniem do życia stowarzyszenia – ogłosił Jacek Milewski, zapowiadając spotkanie robocze z Krzysztofem Kaliszukiem, wiceprezydentem Zielonej Góry.

Lubuskie Trójmiasto i budowa samorządowego partnerstwa stały się ważnym elementem naszej codziennej, samorządowej działalności. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że w powiecie nowosolskim znajduje się unikalna ścieżka rowerowa, która liczy sobie ok. 58 km i biegnie od Stypułowa aż do Sławęcina po drodze mijając wiele miejscowości. Trasa powstała w ramach projektu „Kolej na rower”. Teraz samorządy powiatu nowosolskiego, Zielonej Góry, Nowej Soli i Otynia zawarły porozumienie, aby została ona przedłużona z Otynia przez Niedoradz do Zielonej Góry Zatonia.

Problemy z dofinansowaniem inwestycji? Prezydent Jacek Milewski alarmował jednak w ostatnich dniach, że zarząd województwa odmówił dofinansowania tej inwestycji z unijnych środków. - Mega regionalna (wojewódzka) inwestycja (idealnie wpisująca się w ideę Lubuskiego Trójmiasta) budowy ścieżki rowerowej z Otynia do Zatonia (łączącej system wielu kilometrów zielonogórskich i nowosolskich ścieżek) stanęła pod wielkim znakiem zapytania - ogłosił na Facebooku włodarz miasta.

Prezydent Janusz Kubicki uspokaja jednak, że otrzymał już sygnały, że po ostatnich spotkaniach zarząd województwa miał zmienić zdanie w tej sprawie. – Odbyły się pewne rozmowy. Jest szansa, że wkrótce zostanie ogłoszona w tej sprawie inna decyzja i to uwzględniająca połączenie naszej sieci ścieżek również z tymi wokół Sulechowa – twierdzi włodarz Zielonej Góry. Muszę przyznać, że czasami, gdy prowadzę auto denerwuje mnie zachowanie rowerzystów na drodze. Tymczasem, jeśli mamy porządne ścieżki rowerowe to nie ma z tym problemu. Jak do sprawy odnoszą się sami mieszkańcy? Wioletta Bednarek, Konrad Stachowiak i Joanna Bednarek z Zawady bardzo się cieszą z kolejnych rowerowych inwestycji. – To nas mobilizuje do organizacji ciekawych wypraw. Z tego powodu kupiliśmy sobie nawet nowe rowery – twierdzą nasi rozmówcy. Pani Wioletta zwraca także uwagę na innych aspekt cały sprawy: - Jestem również kierowcą. Muszę przyznać, że czasami, gdy prowadzę auto denerwuje mnie zachowanie rowerzystów na drodze. Tymczasem, jeśli mamy porządne ścieżki rowerowe to nie ma z tym problemu – przekonuje.

