Nowoczesne technologie dały szansę na lepsze życie czterem pacjentkom Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

Lekarze z Polski i Europy w zielonogórskim szpitalu

Do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze przyjechało kilkunastu lekarzy na “Międzynarodowe warsztaty chirurgii onkologicznej. Wśród medyków z różnych stron Polski, w tym z Krakowa, Łodzi, Lublina, Pleszewa, Poznania i Warszawy, znaleźli się goście z zza granicy. Głównym operatorem jest wybitny specjalista prof. Marcello Pozzi z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Szpitala „Regina Elena” w Rzymie oraz dr Kasim Behranwala z Guy’s and St Thomas’ Hospital w Londynie. Lekarze z głównych ośrodków rekonstrukcji piersi w Polsce przyjechali, by uczyć się nowych technik i poznawać skomplikowane, nowoczesne rozwiązania w chirurgii rekonstrukcyjnej gruczołu piersiowego.