Nowoczesny "Joint Lab" Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym laboratorium będą prowadzone badania nad nowoczesnymi technologiami

W siedzibie Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało otworzone laboratorium rozproszonych systemów pomiarowych i bezprzewodowych sieci sensorów. Jest to efekt zawartej w 2016 r. umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy Instytutem Leibniza dla Innowacyjnej Elektroniki z Frankfurtu nad Odrą (IHP) oraz Uniwersytetem Zielonogórskim. Zintensyfikowane działania w ramach wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Joint Lab IHP - UZ" potwierdzono umową w 2019 r., a ich efekt możemy dziś obserwować w postaci nowoczesnego laboratorium, które pozwoli na prowadzenie przez zielonogórską uczelnię innowacyjnych projektów i podwyższenie kwalifikacji absolwentów - zwłaszcza elektroniki i informatyki.

- W tym laboratorium zamierzamy prowadzić wspólne badania w ramach już biegnących projektów, ale też ubiegać się o kolejne projekty badawcze w ramach programów “Horyzont Europa” czy “Interreg Europa” - wyjaśnia prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski z Instytutu Metrologii, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. - Labolatorium ma również odgrywać ważną rolę w celach edukacyjnych. Chcemy, aby służyło do prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich, magisterskich, być może też doktorskich, powstających przy udziale naszej uczelni i instytutu z Frankfurtu. Będzie się tu też odbywała część zajęć naszych studentów, zwłaszcza tych prowadzonych od sześciu już lat przez pracowników Instytutu Leibniza, co mam nadzieję zachęci naszych studentów do wymiany międzynarodowej - podkreśla.