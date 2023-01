Nowoczesny pojazd z 42-metrową drabiną wycofany ze straży pożarnej w Zielonej Górze. Powód? Podobna drabina złamała się w Inowrocławiu

Rok temu strażacy w Zielonej Górze cieszyli się z nowoczesnego pojazdu z 42-metrową drabiną. Teraz muszą jednak wycofać go z użytku. To decyzja komendanta głównego pod tym, jak podczas testów w Inowrocławiu strażacka drabina się złamała.

Co się stało? Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu świętowali przyjęcie do służby m.in. specjalistycznej, ponad 40-metrowej drabiny Rosenbauer SCD40 na podwoziu Volvo. Podczas poniedziałkowych testów drabina się złamała. Na szczęście nie było na niej ludzi, nic nikomu się nie stało. Jednak komendant główny PSP natychmiast podjął decyzję o wycofaniu sprzętu we wszystkich jednostkach w kraju.

W całym kraju wycofano z użytku pojazdy z 42-metrowymi drabinami

- W województwie lubuskim taka 42-metrowa drabina była tylko w Zielonej Górze. Teraz na czas wyjaśnienia sprawy zielonogórscy strażacy będą korzystać ze sprzętu w Sulechowie – mówi rzecznik prasowy komendanta głównego PSP Karol Kierzkowski. – Do czasu wyjaśnienia wydarzenia w Inowrocławiu, a zajęli się nim eksperci we współpracy z producentem, sprzęt nie będzie używany. Procedura może trochę potrwać, ale jestem przekonany, że wszystko się wyjaśni i samochody będą mogły wrócić do akcji.

20 pojazdów za 51 mln zł

Przez rok 42-metrowa drabina – pojazd wart ponad 3 mln zł) była wykorzystywana przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Zielonej Górze. Teraz do akcji będzie mógł być używany podnośnik hydrauliczny z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sulechowie, który wysuwa się na 42 metry. Pomocny będzie też sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej, którym dysponują jednostki w okolicy. Wycofanie drabiny nie spowoduje poważniejszych problemów w działalności strażaków.

Przypomnijmy, że nowy pojazd dla strażaków w Zielonej Górze został pozyskany w ramach inwestycji prowadzonej dla całej Polski przez kujawsko-pomorską komendę PSP. Rozpisano przetarg, według którego zakupionych zostało 20 nowych pojazdów, tzw. drabin.

Przetarg opiewający na kwotę 51 mln zł wygrała austriacka firma Rosenbauer, która w opinii samych strażaków, produkuje bardzo dobry i nowoczesny sprzęt pożarniczy.

Nowy pojazd służył zielonogórskim strażakom podczas różnorodnych działań ratowniczo - gaśniczych, był również wsparciem dla działań specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego.

Zarząd firmy Rosenbauer, wydał oświadczenie, w którym czytamy m.in. " Rosenbauer aktywnie będzie współpracować z i wspierać lokalne organizacje, zaangażowane w dochodzenie pozwalające wyjaśnić zdarzenie w Inowrocławiu. Do czasu ustalenie przez firme ostatecznej przyczyny wypadku, firma Rosenbauer zaleca używanie drabiny L42A- XS tylko do maksymalnej wysokości 32

