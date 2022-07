Nowogród Bobrzański i Jasień otrzymały kolejne pieniądze z Polskiego Ładu. Będą nowe drogi!

W II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji strategicznych Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała 4 mln 30 tys. zł na budowę i przebudowę dróg gminnych oraz 5 mln 300 tys. zł na poszerzenie drogi w Klępinie i budowę chodnika.

- Drogi, które chcemy wyremontować prowadzą m.in. do szkoły, ośrodka zdrowia, czy banku. Remont wąskiej i wykorzystywanej przez ciężki sprzęt drogi do Klępina poprawi bezpieczeństwo mieszkańców - wyjaśnia Paweł Mierzwiak, burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego. - Dla nas to bardzo korzystne, że otrzymaliśmy te pieniądze, bo dzięki nim zrealizujemy ważne i potrzebne mieszkańcom przedsięwzięcia.