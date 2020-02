Nowość w JAGO! Nauka języka chińskiego w Zielonej Górze

Rok 2020 będzie szczególny w Szkole Języków Obcych JAGO. W kalendarzu chińskim to rok ludzi aktywnych i pracowitych. Idealny do rozpoczęcia nauki języka chińskiego. W szkole obchodzącej 20-lecie trwają zapisy na semestr luty - czerwiec. Ciekawa oferta nauki języka chińskiego z sympatyczną lektorką - native speaker of Chinese Mandarin - jest skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia grupowe, 2-osobowe lub indywidualne można rozpocząć w każdej chwili!

Jeżeli chcecie poznać oryginalny język i kulturę Chin, skontaktujcie się z sekretariatem JAGO:

ul. Bohaterów Westerplatte 11 (V piętro)

tel. 68 322 19 92, 607 571 191, e-mail: sekretariat@jago.pl

https://www.jago.pl/

https://pl-pl.facebook.com/Jago.szkola