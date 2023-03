Nowy bus przystosowany do przewozów osób z niepełnosprawnością trafił do Sulechowa

Jeszcze w sierpniu 2022 roku w siedzibie powiatu zielonogórskiego została podpisana umowa przez starostę zielonogórskiego i burmistrza Sulechowa Wojciecha Sołtysa na zakup pojazdu mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Samochód wraz z wyposażeniem trafił już do Sulechowa. Nowy Renault Trafic Grand Clim Blue Deci 150 z 2022 roku posiada 9 miejsc siedzących wraz z kierowcą. Pojazd wyposażony został w mocowania i kotwiczenie dla jednego wózka inwalidzkiego oraz pasy zabezpieczające osobę na wózku inwalidzkim. Samochód posiada również oznakowanie symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo gmina zgodnie z wytycznymi projektu ponosi koszty rejestracji, ubezpieczenia oraz wszystkie inne koszty związane z użytkowaniem i eksploatacją pojazdu.

Bus kosztował 220 tys. zł

Samochód będzie świadczył usługi na cele poprawy dostępności dla osób starszych z niepełnosprawnościami z gminy Sulechów do zajęć rehabilitacyjnych realizowanych w ramach działalności Domu Dziennego Pobytu Emeryta i Rencisty w Sulechowie.

Całkowity koszt auta to 220 tys. zł, z czego środki w kwocie 120 tys. zł pozyskane zostały z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D - dofinansowanie ze środków PFRON. Wkład własny gminy w programie to 100 tys. zł.