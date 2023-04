Nowy bus w gminie Świdnica. Będą się nim przemieszczać osoby z niepełnosprawnościami

W czwartek, 27 kwietnia wójt gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, wicestarosta zielonogórski Tadeusz Pająk i dyrektor lubuskiego oddziału PFRON Andrzej Gonia pokazali zakupiony dla gminy bus do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Tego samego dnia pojazd wyjechał na trasę po gminie.

Ponad połowę wartości auta dofinansował Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- W ramach Programu wyrównania różnic między regionami III samorządy gminne za pośrednictwem starostwa powiatowego mogą ubiegać się o dofinansowanie do samochodu – wyjaśnił Andrzej Gonia na antenie Radia Zachód. – Finansujemy do 70 procent kosztów zakupu. W zeszłym roku maksymalna kwota to było 120 tys. W ramach tej puli został zakupiony samochód dla gminy Świdnica. Niestety, koszty rosną, nasze dofinasowanie zmalało do ponad 50 procent, ale myślę, że bez tej pomocy nie udałoby się zaspokoić tej potrzeby.