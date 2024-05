Nowy sklep na mapie Zielonej Góry. To już kolejna placówka znanej sieci | ZDJĘCIA Z OTWARCIA

- Najważniejsze jest to, że większość rzeczy produkujemy sami. Czyli większość wędzonek, kiełbas, to jest nasza własna produkcja. To samo jest z pieczywem. Jeżeli chodzi o warzywa i rośliny, to są w przeważającej większości dostawcy lokalni. Także cieszy mnie to, że wiele osób, które robi tutaj zakupy zna te osoby, które produkują dla nas. Widzą po etykietach, znają te rodziny. Także jesteśmy stąd. Ludzie są stąd, firma jest stąd, podatki są tutaj płacone. Jesteśmy lokalną firmą korzystającą z globalnego brandu. To jest myślę coś, co jest bardzo dużym wyróżnikiem i mam też nadzieję, że będzie powodowało, że lokalni ludzie też będą chcieli kupować u lokalnego dostawcy - zaznacza Marcin Rusiniak.