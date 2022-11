Nowy teledysk Natalii Iwaniec do utworu Monument powstał na ulicach Zielonej Góry. Zobacz, posłuchaj! Leszek Kalinowski

Teledysk do utworu Monumet (słowa Władysław Sikor, muzyka Bartłomiej Pietsch) nagrywany był na ulicach Zielonej Góry Zdjęcia z nowego teledysku Natalii Iwaniec Zobacz galerię (8 zdjęć)

Jest nowy teledysk Natalii Iwaniec do trzeciego singal z projektu Pra-Got. Utwór Monument to kolejna muzyczna podróż artystki, a obraz nagrany w Zielonej Górze skłania do jesiennej refleksji. Zobaczcie!