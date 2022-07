Nowy tor rowerowy w tym miejscu w Zielonej Górze? Jest miejsce, projekt i ogłoszony przetarg. Teraz tylko potrzeba wykonawcy

Inwestycje w Zielonej Górze. Tor rowerowy

Pomysł na tor speedrowerowy i pumptruck na Kaczym Dole w Zielonej Górze cieszył się uznaniem mieszkańców i w budżecie obywatelskim otrzymał 1242 głosy. Miasto ogłosiło przetarg. Zainteresowane firmy mogą się zgłaszać do 19 lipca. Co zaplanowano? Przede wszystkim zdarcie popękanej nawierzchni bitumicznej ze starego boiska. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie inwestycji odbyły się w październiku ubiegłego roku pod hasłem "Zwijamy asfalt z Kaczego Dołu".

Nowy tor rowerowy w Zielonej Górze. Czy starczy pieniędzy?

Na inwestycję zaplanowano w budżecie obywatelskim 350 tys. zł. Czy tyle starczy? Aby tak się stało, już na tym etapie zrezygnowano z kilku pozycji z dokumentacji projektowej. Zamiast sześciu ławek młodzieżowych, mają być dwie sztuki. Do wykonania jest jedna zjeżdżalnia skarpowa zamiast dwóch. Zrezygnowano też z remontu nawierzchni boiska do gry w koszykówkę, natrysku oraz stołów do gry w tenisa stołowego.