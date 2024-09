Nowy Zespół Szkół Muzycznych w Zielonej Górze otwarty. Cztery szkoły pod jednym dachem. To spełnienie marzeń uczniów, rodziców, nauczycieli

Poniedziałek, 2 września, był ważnym dniem dla wielu zielonogórzan i nie tylko. Nowy rok szkolny to otwarcie dwóch nowych szkół. Rozwiązują one problemy, które przez lata nękały mieszkańcy. Nowy Zespół Szkół Muzycznych robi wrażenie, choć czekamy jeszcze na wyposażenie nowoczesnych sal koncertowych.

W samo południe oficjalnie otwarty został Zespół Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza przy ulicy Wyspiańskiego. Nowa placówka zachwyciła nie tylko uczniów...

To spełnienie marzeń uczniów, nauczycieli, rodziców

- O tym zespole mówiło się od lat. Byliśmy jedynym województwem, które nie łączyło kształcenia ogólnego z muzycznym. A to oznaczało, że nasze dzieci musiały do południa uczyć się w podstawówkach czy liceach, a popołudniami biegać do szkoły muzycznej, która znajdowała się w dwóch zabytkowych kamienicach w centrum miasta – opowiada pani Jolanta. - Od lat próbowano ten problem rozwiązać. Były różne koncepcje m.in. przeprowadzki do szkoły przy ul. św. Kingi. Ale żadna nie zyskała akceptacji wszystkich zainteresowanych środowisk. Problemem były też oczywiście finanse. No i wreszcie udało się!

- To spełnienie marzeń uczniów, nauczycieli, rodziców. Teraz nasi uczniowie będą mogli się uczyć w warunkach odpowiadających standardom europejskiej edukacji artystycznej – podkreśla dyrektorka nowego zespołu Honorata Górna. - Dziś wszystko się zmienia. Otwieramy zupełnie nowy obiekt. Ale zmienia się też struktura. Nasza placówka – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – która została powołana w 1945 roku, staje się dziś Zespołem Szkół Muzycznych.

Wartość inwestycji blisko 40 mln zł

Przyjmujemy pod swój dach także dwie szkoły: Ogólnokształcące Szkoły Muzyczne I i II stopnia. Przypomnijmy, jakie były początki tych zmian. W dawnym obiekcie, gdzie przez wiele lat mieścił się Dom Harcerza, utworzono miejską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną (takie połączenie podstawówki i szkoły muzycznej w jednym, żeby dzieci nie musiały biegać od jednej do drugiej szkoły). Potem radni zgodzili się, by przekazać ją Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po to, by gospodarzem nowo budowanej placówki, był jeden organ. Poza tym ministerstwo mogło przekazać pieniądze na rozbudowę, a nie budowę szkoły muzycznej (stąd inwestycja to rozbudowa dawnego Domu Harcerza). W 2020 roku udało się szkole muzycznej otrzymać dofinansowanie (1,5 mln zł) i ruszył pierwszy etap budowy.

- Budowa trwała 3,5 roku, wartość zrealizowanej inwestycji – w ramach dwóch etapów – to niespełna 40 mln zł. Przed nami jeszcze ostatni, trzeci etap, czyli wykończenie dwóch sal koncertowych (są w stanie surowym, zamkniętym), które mieszczą się w obiekcie.

Jest szansa, że zakończy się on w 2026 roku.

Więcej uczniów i nauczycieli

Nowy Zespół Szkół Muzycznych to nie tylko mury. To 472 uczniów, 111 nauczycieli i 21 pracowników administracji i obsługi.

Aneta i Piotr Osowiec przyszli na inaugurację ze swoimi dziećmi, które na skrzypcach i na perkusji. - Mamy nadzieję, że pięknie rozwiną tu swoje muzyczne pasje. Warunki są świetne – podkreślają rodzice. Ale nie tylko oni przeżywają poniedziałkowe wydarzenie. Jest on ważny także dla Natalii Różańskiej z Poznania.

- Przyjechałam do Zielonej Góry, by zastąpić nauczycielkę gry na harfie. Mam nadzieję, że sprostam zadaniu – przyznaje nauczycielka. - Będę miała 15. uczniów. Wierzę, że razem uda się nam wiele osiągnąć. Uczniowie podczas inauguracji z zainteresowaniem oglądali nową szkołę. - Mam nadzieję, że sale zostały solidnie wyciszone. Tak wyglądają. Chodzi o to, by sobie wzajemnie nie przeszkadzać. Bo wiadomo, jak się w jednej sali gra na instrumencie, w innej się uczy przedmiotów ogólnokształcących… - mówi Kacper Walczyński – Góra, która gra na perkusji. Z radością na zajęcia przyjdzie też Różna Zborowska, wiolonczelistka. Bo w tak pięknej szkole, to motywacja do gry jest podwójna.

W nowym budynku znalazły się m.in. 12 klas fortepianu, 25 klas instrumentów smyczkowych, 8 klas zajęć ogólnomuzycznych, 3 klasy perkusji, 5 klas teorii muzyki, 2 klasy rytmiki, sale do prób kameralnych, biblioteka, pokój nauczycielskie, szatnie, toalety.

