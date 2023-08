O godzinie "W" zawyły syreny. Zielonogórzanie pamiętają o powstańcach

Wicewojewoda Wojciech Perczak zauważył też, że dzisiaj się mało mówi o tym, jak w warunkach okupacji udało się zorganizować takie powstanie.

– Zabrakło tylko wsparcia armii sowieckiej. Można było o wiele mniejszym kosztem ludzkim i materialnym to rozegrać. Ale Polacy, Armia Krajowa na pewno zdali egzamin i dali pokaz gotowości do walki z wrogiem. Umiłowanie ojczyzny i wolności zostały. Musimy to czcić i przypominać – podkreślił wicewojewoda. – Dzisiaj uroczystości organizują harcerze, którzy jak wiadomo, odegrali bardzo ważną rolę w powstaniu. To jest warte pokazania młodemu pokoleniu. Dzisiaj chmury nadchodzą wokół i doświadczenia wojny pokazują, jak bardzo szeroki zakres ma współczesne pole walki. Prawie każdy obywatel musi być gotowy do współudziału w obronie ojczyzny. Dlatego krąg ludzi nastawionych patriotycznie do ojczyzny musi być szeroki od najmłodszych aż do nawet starszych sprawnych. To jest też przesłanie Powstania Warszawskiego.