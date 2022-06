O zabezpieczaniu przed powodzią wiedział wszystko. Prywatnie był pasjonatem turystyki i piosenki turystycznej. Nie żyje Piotr Warcholak

W sobotę, 4 czerwca 2022 r. zmarł Piotr Warcholak. Był ekspertem w sprawach melioracji i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Wiedział wszystko o systemach melioracyjnych, wodociągach i zabezpieczaniu regionu przed powodziami. Ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą we Wrocławiu. Pracował w dawnym Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Zielonej Górze. W 1992 r. został dyrektorem tego zarządu. Następnie, w roku 1998 został dyrektorem Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, który powstał na bazie tej instytucji. Funkcję tę pełnił do 2007 roku.

Kiedy Piotr Warcholak szefował Lubuskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych, marszałkiem województwa lubuskiego był Andrzej Bocheński.

– Województwo miało szczęście, że miało takiego dyrektora. Udało się wtedy sporo wałów przeciwpowodziowych naprawić i uzyskać dofinansowanie na te inwestycje. Piotr intensywnie nad tym pracował – podkreśla Andrzej Bocheński, dzisiaj radny Zielonej Góry. – Bez względu na to, czy w życiu zawodowym, czy osobistym, to był przede wszystkim dobry człowiek. Kochał ludzi po prostu. Będziemy go pamiętać.