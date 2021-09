O zwycięstwie Kacpra Gomólskiego w Memoriale Rycerzy Speedawya zdecydował rzut kostką

Po czterech seriach startów Kacper Gomólski i Mateusz Tonder mieli na koncie po 11 punktów, a do ich bezpośredniego starcia miało dojść w 17. wyścigu. Żużlowcy nie stanęli jednak do rywalizacji, ponieważ z powodu deszczu tor nadawał się do rozegrania tylko 16 biegów. Nad stadionem w Zielonej Górze zaczęło padać już po ośmiu gonitwach, ale mocno ubity tor jeszcze wtedy nadawał się do jazdy. Po rozegraniu kilku wyścigów deszcz jednak przybrał na sile, dlatego sędzia zawodów zdecydował o przerwaniu turnieju.