Objazd w Zielonej Górze w kierunku Żar. Do kiedy kierowcy będą nakładać drogi? Eliza Gniewek-Juszczak

Kierowcy jadący do Zielonej Góry od strony Żar od kilku miesięcy muszą korzystać z objazdu ze względu na budowę jednego z rond na Południowej Obwodnicy Miasta. Do kiedy potrwa to utrudnienie?