Obok tego muralu w Zielonej Górze nie przejdziesz obojętnie. Antywojenne graffiti z Putinem! Jacek Katarzyński Agnieszka Linka

W Zielonej Górze murale są bardzo popularne. Wzbogacają estetykę miasta, zachęcają do kontaktu ze sztuką i przekazują pewne wartości społeczne i kulturowe. Na ulicy Lisiej powstały obrazy nawiązujące do agresji Rosji na Ukrainę. Dają do myślenia!