Obostrzenia COVID na świecie grudzień 2021. Nowe zasady dla osób wracających spoza strefy Schengen

Zasady powrotu do Polski z krajów spoza Strefy Schengen

Omikron zamyka granice, 7 państw objętych specjalnymi obostrzeniami

Repatrianci mogą wracać do swoich ojczyzn, osoby niezaszczepione muszą jednak poddawać się kwarantannie na osobnych zasadach. Repatrianci do Polski muszą poddać się kwarantannie trwającej 14 dni. Zostanie też z nimi przeprowadzony szczegółowy wywiad epidemiologiczny.

Minister Adam Niedzielski na konferencji 29 listopada 2021 ogłosił także, że wszyscy niezaszczepieni podróżni, wracający do Polski z krajów spoza Strefy Schengen, muszą poddać się trwającej 14 dni kwarantannie z możliwością skrócenia jej po wykonaniu testu PCR w 8. dniu izolacji. Nowe zasady wjazdu do Polski będą obowiązywać od 1 do 17 grudnia 2021.