Obostrzenia COVID na świecie listopad 2021. Gdzie można pojechać na urlop czy weekend poza Europą? Zasady wjazdu, potrzebne dokumenty

Obostrzenia COVID listopad 2021. Czym jest paszport covidowy?

Paszport covidowy (formalnie: Unijny Certyfikat Covid) to elektroniczny dokument, potwierdzający, że jego posiadacz został zaszczepiony przeciw koronawirusowi. Specjalny certyfikat ściąga się za pomocą aplikacji mObywatel, ma on formę kodu QR i można go wyświetlać offline. Certyfikat automatycznie generuje się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Paszport covidowy okazuje się w czasie kontroli granicznej. Służy za dowód pełnego lub częściowego zaszczepienia, ozdrowienia lub otrzymania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Paszport covidowy honorowany jest w całej Unii Europejskiej i większości innych regionów świata.