Obradowała Kapitula "Lubuskiego Samarytanina", wybierając laureatów z wielkim sercem, którzy pomagają chorym

- W procesie leczenia bardzo ważne jest podejście personelu medycznego do chorych, ich pomoc szeroko rozumiana. Nagroda „Lubuski Samarytanin” ma pokazywać takich ludzi, być formą podziękowania za przykładną służbę – mówi ks. kan. Tomasz Duszczak, diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia. - Statuetka, którą będziemy wręczać, to dwie postacie, jedna pochylająca się nad drugą. To najlepiej pokazuje, jakie osoby chcemy wyróżnić. „Lubuski Samarytanin” to nagroda biskupa zielonogórsko-gorzowskiego ustanowiona na wniosek Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. 18-osobowa kapituła zebrała się w czwartek w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. By, jak mówili jej członkowie, po raz szósty już przybliżyć opinii społecznej, jak istotną rolę pełni holistyczne podejście do opieki nad pacjentem, szczególnie aspekt psychiczno – duchowy. Kandydaci konkursu ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego wybierani są w trzech kategoriach: lekarze, pielęgniarki, położne i inni pracownicy służby zdrowia; placówki medyczne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz osób chorych i ich rodzin oraz wolontariusze. Podczas spotkania odbyła się prezentacja wszystkich zgłoszonych kandydatów. W trybie głosowania Kapituła wybrała po dwóch laureatów z każdej kategorii. Teraz musi je zatwierdzić jeszcze biskup. Wręczenie nagród odbędzie się 18 października, w dniu Świętego Łukasza, który był lekarzem. Z racji swojego zawodu stał się patronem wszystkich pracowników służby zdrowia.

- Ale my już dziś świętujemy, bo mamy okazję przyjrzeć się bliżej tak pięknych osobom z województwa lubuskiego. To bardzo budujące...– podkreśla ks. Duszczak.

Dr nauk med. Jacek Kotuła, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze, zauważa, że

nagroda jest niesamowicie ważna zarówno dla pacjentów jak i lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia, którzy niosą bezinteresowną pomoc i często poświęcają swój prywatny czas na wsparcie innych. Nie oczekują za to podziękowań, robią to z potrzeby serca.

- Żadna z nominowanych dziś przez Kapitułę osób nie wie, że została zgłoszona do tego zaszczytnego wyróżnienia – dodaje dr Kotuła.

Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego, twierdzi, że wybór laureatów jest bardzo trudny. Bo wszystkich kandydatów można określić Samarytanami.

- Prowadzona przez nich działalność jest bardzo szeroka i bardzo różnie realizowana. Jako inżynier powiem, że to są elementy niemierzalne – mówi profesor. - Ale to bardzo ważne, by promować postawy godne naśladowania.

Podobnie uważa p.o. dyrektora lubuskiego oddziału NFZ Marta Cal.