Nasi reporterzy odwiedzają miejsca, które warto pokazać. Starają się być na tych, choć nielicznych teraz wydarzeniach, jakie odbywają się w naszych miastach. Trudno jednak nie oprzeć się czasem takim szczególnym chwilom czy obrazom, jakie mijają na swoich ścieżkach. Trudno się nie oprzeć, by nie uchwycić ich w kadrze. Czasem są to intrygujące sytuacje, które wcale nie muszą mieć ciągu dalszego, jednak przyciągają nasz wzrok. Czasem śmieszne, a czasem niepokojące. Smutne a czasem, zwłaszcza teraz gdy wiosna pobudza zwierzęta i rośliny do wzmożonego działania, po prostu piękne. Cokolwiek by się działo, życie miasta toczy się swoim torem. Dziś prawie żadna sfera życia nie jest wolna od obostrzeń, jakie narzuca nam koronawirus. Celowo też nie opisywaliśmy żadnych zdjęć. Zachęcamy Państwa do komentowania obrazków z miasta, okiem naszego reportera Jacka Katosa.

Jacek Katos