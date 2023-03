Obwodnica południowa Zielonej Góry gotowa. Kiedy nią pojedziemy? Czy odciąży Trasę Północną?

13-kilometrowa obwodnica południowa jest praktycznie gotowa. Mieszkańcy pytają, dlaczego nie można już nią jeździć. Tymczasem jej otwarcie zaplanowano na 15 kwietnia.

- To wszystko jest gotowe, a chciałoby się wjechać w tę drogę, Nie rozumiem, dlaczego nie można otworzyć tej trasy, która wielu osobom, w tym mnie, ułatwiłaby życie?! – mówi Tomasz Wąchalewicz z Zielonej Góry. – Dlaczego zawsze tak jest, że każe się nam czekać i czekać…

Południowa obwodnica Zielonej Góry na finiszu

Południowa obwodnica Zielonej Góry zacznie się na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 27 z drogą wojewódzką 282. Będzie przebiegała w okolicy tzw. Dzikiej Ochli. Od południa ominie Jędrzychów i zakończy się na rondzie Andrzeja Huszczy.

Krzysztof Staniszewski z Departamentu Zarządzania Drogami zielonogórskiego magistratu na antenie akademickiego Radia Index wyjaśniał, że obecnie kończą się pracę pod ziemią, związane ze światłowodami. A nowo budowaną drogę będzie odbierał inspekt nadzoru z Gorzowa. Ma kilka dni, by dokładnie przyjrzeć się każdemu, najmniejszemu elementowi, barierce, przejściu, zbiornikowi retencyjnemu… Nie chcemy tego robić na “hurra”, by później tego nie poprawiać…

Przypomnijmy, że zgodnie z harmonogramem obwodnica południowa miała być oddana do użytku pod koniec bieżącego roku. Co się zatem wydarzyło, że poszło tak dobrze z budową? Stało się to możliwie dzięki sprawnemu procesowi projektowania oraz szybkiemu uzyskaniu decyzji ZRiD dla tego projektu. Nie bez znaczenia jest tutaj także dobra organizacja prowadzonych na budowie prac i koordynacja robót prowadzonych przez zespół STRABAG, a także współdziałanie wszystkich stron zaangażowanych w realizację tej inwestycji.

Otwarcie obwodnicy południowej Zielonej Góry nastąpi 15 kwietnia Mariusz Kapała

Bez budowy nowych dróg nie ma rozwoju miasta

Zadowolenia z obrotu spraw nie kryje prezydent Janusz Kubicki, który podkreśla m.in.: - Dzięki niej mieszkańcy Drzonkowa złapią oddech, ciężarówki znikną z ulic, a jest tam kilka miejsc, gdzie jest bardzo niebezpiecznie. Fajnie, że się udało, że już widać koniec! Wiem jedno, bez nowych dróg miasto nigdy nie będzie tym przyjaznym do życia.

Obwodnica południowa miała odciążyć Trasę Północną. Czy tak się stanie? Wszystko wskazuje na to, że ruch zmniejszy się w ta tej drodze o 10-15 procent. Głównie chodzi o samochody ciężarowe. Dla tych powyżej 16 ton obowiązywał będzie zakaz wjazdu. Ale jak dodają drogowcy - ruch i tak będzie przyrastał, to naturalne. Gdyby jednak obwodnicy południowej nie było, sytuacja byłaby jeszcze gorsza.

Obwodnica południowa kosztuje około 150 mln zł

Przypomnijmy, że koszt obwodnicy południowej wyniesie około 150 mln zł. To jednak nie koniec, miasto już pracuje nad obwodnicą zachodnią, która będzie częścią większej inwestycji.

Po drugiej stronie Odry ma powstać droga z Pomorska do Sulechowa - obie połączy nowy most. Całe przedsięwzięcie ma kosztować 358 mln zł. Projekt wraz z pozwoleniem ZRiD ma być gotowe jeszcze w tym roku. Prace budowlane zgodnie z planem rozpoczęłyby się za rok i potrwały do 2026 roku. W tym też roku miałaby się zakończyć budowa mostu w Pomorsku. Natomiast budowę nowej drogi od Pomorska do Sulechowa przewidziano na lata 2025-2027. Miasto chce też wybudować Trasę Aglomeracyjną (drugi etap), która połączyłaby osiedle Zacisze z Trasą. Tu będzie też start do zachodniej obwodnicy. W ten sposób powstanie sieć dróg, które umożliwią omijanie centrum miasta i pozwolą na swobodne poruszanie się między sołectwami, będącymi częściami Zielonej Góry.

