Obwodnicy nie będzie ani w Słubicach, ani w Kargowej, ani w Kożuchowie

Robert Włodek, wicestarosta słubicki. Od lat, jeszcze jako zwykły mieszkaniec ( czwarty od prawej) walczył o obwodnicę: PiS nas oszukał i tyle. Stawiam więc dziś jasno pytanie: co dalej? Nie wiem, czy znów mamy zbierać podpisy pod listem do rządu. Nie wiem, czy znów powinniśmy blokować drogi lub graniczne przejścia. Ale wiem, że prośby i rozmowy nie przyniosły efektu. Teraz pora na konkretny plan i wspólne działanie!

- Trzeba będzie blokować Słubice – rzuca propozycję słubiczanin Wiesław Ciasny. - Zostaliśmy pozbawieni nadziei na kolejne 10 lat - mówi burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś. - To jest tragedia. Każdy ręce wytarł i obwodnicy dalej nie ma – denerwuje się zaś radny Kożuchowa Zygmunt Muszyński.

- Rozpoczynamy zapowiadany program rządowy 100 obwodnic – mówił na wczorajszej konferencji Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. Zaplanowanych jest sześć inwestycji: do 2030 r. mają powstać obwodnice Dobiegniewa, Kostrzyna nad Odrą, Krosna Odrzańskiego, Przytocznej, Strzelec Kraj. i Wschowy. Wojewoda podkreśla, że to spory sukces, że w program udało się wpisać aż sześć inwestycji w naszym województwie. [wytloczenie]I jako przykład podaje dużo większe województwo, jak zachodniopomorskie, gdzie obwodnic będzie pięć albo dolnośląskie, w którym ma być ich siedem.[/wytloczenie] Cieszą się Strzelce Kraj. - Mamy już przygotowane studium techniczno-ekonomiczne – mówi Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich. – Ten program spowoduje, że przyspieszymy prace o jakieś dwa – trzy lata - mówi dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Langer. - W Strzelcach pierwszy przetarg chcemy ogłosić już w tym roku. – Do rządowego programu weszło sześć z trzynastu planowanych obwodnic w naszym województwie

Obiecanki cacanki, a… radości nie ma Rozgoryczeni są mieszkańcy i władze Słubic. - Na dzień dzisiejszy obwodnica Słubic nie jest ujęta ani w programie „100 obwodnic” ani w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, z perspektywą do 2025 r. – poinformował GL Marek Pilaczyński z GDDKiA w Zielonej Górze. Zaledwie rok temu, na konferencji prasowej w Słubicach [wytloczenie]była minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obecnie europosłanka Elżbieta Rafalska obiecywała, że zrobi wszystko, żeby pomóc w tym, by obwodnica powstała jak najszybciej.[/wytloczenie] - Budowa obwodnicy to sprawa kluczowa w Słubicach - mówiła na konferencji E. Rafalska. W grudniu pomoc zadeklarował też poseł SLD Bogusław Wontor, a tydzień później w Warszawie o sprawie rozmawiali z Władysławem Dajczakiem i Rafałem Weberem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury burmistrz Mariusz Olejniczak i przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński. [wytloczenie]Swoją pomoc deklarowała także posłanka Krystyna Sibińska. Obiecanki spełzły na niczym.[/wytloczenie] Obwodnicy Słubic na liście budowy 100 obwodnic na przyszłe 10 lat nie ma.

Ludzie są wściekli, bo czują się oszukani. - Od ruchu ciężarówek w mieście pękają bloki, a o niszczeniu ulic nie wspomnę. Przecież Słubice, to granica naszego państwa. Dlaczego Rzepin, Ośno mają a my nie... Trzeba będzie blokować Słubice – mówi W. Ciasny. - Nie można mówić ludziom, że jak jakiś poseł przychylnie głową skinie, to stanie się cud i wszystko natychmiast ruszy – komentuje z kolei Jerzy Nowak. - Moim zdaniem, szukanie pomocy u posłów czy organizowanie pikiet, to bezcelowe działanie, marnowanie potencjału ludzkiego, bo rodzi to tylko rozgoryczenie i pretensje wzajemne - dodaje. ,,100 obwodnic" też nie dla Kargowej Ogromne nadzieje burmistrz Jerzy Fabiś pokładał w rządowym programie 100 obwodnic. Kiedy tylko premier Mateusz Morawiecki na jednej z konwencji PiS zapowiedział, że takowy program ma wejść w życie, włodarz miasta wraz z radnymi od razu wystosował pismo do wojewody, parlamentarzystów i zarządu GDDKiA.

- Wzmożony ruch stwarza zagrożenie dla wszystkich użytkowników drogi, a w szczególności pieszych. Budynki położone w pobliskim sąsiedztwie jezdni narażone są na permanentną destrukcję wskutek wstrząsów i ochlapywania elewacji wodą w okresie deszczowej pogody, a błotem śniegowym zimą - tłumaczył burmistrz Jerzy Fabiś. Kargowianie powołali nawet Komitet Walki o Obwodnicę i już osiem razy, w ramach protestu, blokowali drogę krajową nr 32, która przebiega przez centrum miasta. Dziennie przejeżdża tędy nawet kilkaset tirów. - Tyle czasu walczymy o obwodnicę, czy żądamy tak wiele?– pytają mieszkańcy. [wytloczenie]Inwestycja posiada już projekt techniczny i ważne od 2010 roku pozwolenie na budowę.[/wytloczenie] Na przygotowanie dokumentacji, podziały geodezyjne i badania archeologiczne wydano łącznie prawie 6 mln złotych. Obwodnica ma być za to wybudowana w pobliskim Żodyniu (woj. wielkopolskie). To oburzyło lokalną społeczność. - Nie mam nic do sąsiadów, ale gdzie logika? Tam nikt o obwodnicę nie zabiegał! Jeśli przyjrzeć się zabudowie, to w Żodyniu jest dość szeroko, a w Kargowej jest ,,wąskie gardło". Mimo takich deklaracji, mimo rozmów, mimo naszych starań, zabrali nam nadzieję na kolejne 10 lat. Z trudem powstrzymuję się od wyrażenia słów uważanych za niecenzuralne - przyznaje burmistrz. - Może to czas, by mieszkańcy zaczęli pisać pozwy. Zapewniam, że im w tym pomogę - dodaje włodarz.

Najpierw priorytet, potem rezerwa, teraz nic Rozczarowani są także mieszkańcy Kożuchowa. - Od 50 lat ten temat się pojawia. Był omawiany jeszcze wtedy jak była trasa E14. Co jakiś czas są zmiany planów i obwodnicy wciąż nie ma – podkreśla radny Zygmunt Muszyński. [wytloczenie]– Ostatnio była w planie Zarządu Dróg Wojewódzkich do realizacji w 2019/20 roku. Miała kosztować 45 milionów złotych.[/wytloczenie] Potem nagle okazało się, że z listy priorytetowej trafiła na rezerwową, bez podania planowanej daty realizacji. Radny Muszyński podkreśla, że miasto jest zajechane i rozjechane przez samochody. – Tutaj krzyżują się dwie trasy wojewódzkie. Nikt nie może nic na to poradzić. Kożuchów dalej został na uboczu – stwierdza. – Wystarczy próbować wyjechać, z obojętnie której drogi na główną, jedzie tir za tirem, ok. 1,5 tysiąca tirów w ciągu doby i kilkanaście tysięcy samochodów osobowych. To jest tragedia. Każdy ręce wytarł i obwodnicy dalej nie ma – mówi.

