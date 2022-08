Obywatele Ukrainy nie będą już mogli za darmo jeździć komunikacją miejską w Zielonej Górze

We wpisie dodano, że w związku z tym od 22 sierpnia br. uchodźcy mają obowiązek zakupu biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej. W Zielonej Górze z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską uchodźcy z Ukrainy mogli korzystać od 3 marca br.

Kto może jeździć za darmo?

Do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, czyli autobusami, uprawnione są w tym mieście m.in. dzieci do lat 7, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku szkolnego, w którym ukończą 20. rok życia oraz seniorzy, którzy ukończyli 70 lat. Pełny katalog osób zwolnionych z opłat znajduje się na stornie zielonogórskiego MZK.