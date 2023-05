Ocalili piękny pałac w Goszczu. Wywieźli tony gruzu, wyrwali setki samosiejek, oczyścili ocalałe detale. I jest efekt! (ZDJECIA) Alina Gierak

Do zespołu pałacowo - parkowego w Goszczu dojedziecie w 25 minut z Oleśnicy w 45 minut z Wrocławia, a w niecałą godzinę z wrocławskiego lotniska Zobacz galerię (9 zdjęć)

Dwa lata temu pałac w Goszczu to była ledwo trzymająca się ruina. Mało kto wierzył w ambitne plany dolnośląskiej gminy Twardogóra, która planowała uratować pałac i udostępnić go do zwiedzania. A jednak udało się! Pałac wkrótce można będzie zwiedzać. Jak go odgruzowywano i gdzie postawiono platformy widokowe, przeczytajcie poniżej. Dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków chwali pomysł gminy i zamieszcza ciekawe zdjęcia z rewitalizacji pałacu. Zobaczcie je w galerii.