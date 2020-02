Oceniamy koszykarzy Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Joe Thomasson - jeden z ulubieńców trenera Tabaka błyszczy w dwóch ligach [GALERIA]

Amerykanin był trzecim najlepszym strzelcem PLK w ubiegłym sezonie i został wybrany przez trenerów do trzeciej najlepszej „piątki” ligi. To właśnie od niego Stelmet rozpoczął budowę składu na sezon 2019/2020. Jak teraz doskonale widzimy, nieprzypadkowo, ponieważ u trenera Tabaka jest on postacią pierwszoplanową.

Udane transfery

Transfer Thomassona był kolejnym dobrym posunięciem zielonogórzan w tym sezonie. Joe wniósł bardzo dużo do gry Stelmetu. Bardzo szybko polubili go kibice, a on często szuka z nimi interakcji. Gdy zespołowi nie idzie, to właśnie Thomasson jako pierwszy pobudza fanów do głośniejszego dopingu.

Powoli wchodzimy w najważniejszą część sezonu. Obyśmy w niej jak najczęściej mogli się cieszyć z „gamewinnerów” trafianych przez Thomassona. Najlepiej w decydujących o końcowym rezultacie spotkaniach!

Nasza ocena: 8/10