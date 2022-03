Od 1 kwietnia zmiany w testowaniu. Do sanatorium i do szpitala inaczej. Jak? Sprawdź! Leszek Kalinowski

Od 1 kwietnia 2022 roku zmienią się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. Przestał już obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala. Teraz o wykonaniu testu będzie decydował lekarz. Dla pacjentów pozostają one bezpłatne.