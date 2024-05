Od czerwca pracownicy urzędu miejskiego w Zielonej Górze będą pracować dłużej

– Generalnie wiadomo, że 7 godzin pracy, to nie 8, i nie ma co ukrywać, że to na plus dla pracownika. Ale pracy było do wykonania tyle samo i nikogo nie obchodziło, że masz na to samo mniej czasu. Wiem, że niektórzy i tak zostawali dłużej, żeby się wyrobić, a za nadgodziny w urzędzie nikt nie płaci – mówi jeden z urzędników i dodaje, że nikt nie pytał, czy ludziom takie godziny pasują, a wiele osób dojeżdża np. wspólnie z małżonkiem do centrum miasta, więc i tak byli w pracy przed czasem.