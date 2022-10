Od czwartku jest nowe miejsce na gastronomicznej mapie Zielonej Góry. Co można zamówić i za ile?

Biznes w Zielonej Górze. Nowe lokal gastronomiczny

Mamy kolejny nowy adres na gastronomicznej mapie Zielonej Góry. To miejsce ruszyło w czwartek, 20 października. Co to za lokal? Co można tutaj zamówić? To pizzeria o nazwie Maranello.

Skąd pomysł? Pojawił się nagle, ale przygotowania trwały długo. Właściciel przez ostatnie dziewięć lat był kierownikiem dużej hurtowni.

– Postanowiłem się przebranżowić. To był impuls. Pojawiła się koncepcja pizzerii – opowiada Dawid Zachariasz. – Wnikliwie testowaliśmy produkty do pizzy. Sprawdzaliśmy dziesiątki rodzajów włoskich mąk, żeby wybrać te, które są najlepsze. Przeszliśmy sporo szkoleń. Uczyliśmy się od najlepszych w Polsce.

Nazwa brzmi, jak miejscowość, w którym produkowane są samochody marki Ferrari.