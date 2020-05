Od dziś papierosy mentolowe znikają ze sklepów. Czy to koniec smakowych papierosów? Niekoniecznie

Jak wynika z danych przekazanych przez Agencję Newseria, zakaz sprzedaży papierosów mentolowych może uderzyć w rolników oraz małe i średnie sklepy. Zdarza się, że w tych mniejszych punktach handlowych papierosy mentolowe stanowiły od 15 do 40% obrotów. Dla Agencji Newseria o prognozach dla rynku po wprowadzeniu zakazu wypowiedział się Maciej Ptaszyński, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Handlu:

Papierosy mentolowe stanowią ok. 30% wszystkich papierosów sprzedawanych w Polsce, co jest jednym z wyższych wskaźników w Europie. Można przyjąć, że wycofaniu podlega produkt, który przynosi od 5 do ok. 15 proc. obrotów w małych sklepach czy kioskach. Dlatego ta zmiana jest bardzo ważna dla polskiego rynku i konsumentów.