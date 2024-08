Od dziś ważne zmiany w lubuskich parafiach. Sprawdź czy w Twojej też

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej jest 270 parafii. Co roku w części z nich dochodzi do zmian. 1 sierpnia zmieniają się proboszczowie, natomiast tuż przed końcem wakacji dochodzi do zmian wikariuszy. Nie inaczej jest w tym roku.

Do zmian wikariuszy ma dojść w poniedziałek 26 sierpnia. A to oznacza, że w niedzielę 25 sierpnia będzie okazja do pożegnania przechodzących do innych parafii kapłanów. Zmiany dotyczą księży z 27 parafii, a więc nastąpią one w co dziesiątej spośród tych, które są w diecezji.

Gdzie dochodzi do zmian? Zobaczcie w naszej galerii.

* Artykuł powstał w oparciu o komunikat kurii z maja tego roku.

Czytaj również:

W tych lubuskich parafiach od początku sierpnia są nowi proboszczowie. Tych ustępujących wierni pożegnają w niedzielę