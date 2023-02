Od kiedy można rozliczyć PIT w 2023 roku? Poznaj termin składania zeznań. Do kiedy pracodawca musi przekazać PIT-11? Agata Wodzień-Nowak

Zbliża się czas złożenia zeznań podatkowych za 2022 rok. pixabay.com, AGW

Czy to już? Od kiedy można składać PIT-y w 2023 roku? Kiedy mija termin i do kiedy pracodawca musi przekazać PIT pracownikowi? Pierwsze miesiące roku to czas rozliczania się z podatków. PIT za 2022 rok nawet bez naszej ingerencji zostanie złożony automatycznie, jeśli nie wprowadzimy zmian w zeznaniu przygotowanym przez Urząd Skarbowy. Warto jednak sprawdzić poprawność naszego PIT-37 i dodać odliczenia, jeśli nam przysługują.