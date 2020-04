Od lat 1 maja wręczano nagrodę Osobowości Krumskie. Jak będzie w tym roku

"Ludzie zejdżcie z drogi, bo listonosz jedzie" ... – nuci Jolanta Taberska i pyta: - Któż nie zna naszego, od wielu lat „krumskiego” listonosza Tomasza Kriegera?! Sprawny, odpowiedzialny, życzliwy. Do doręczonej przesyłki załącza dobre słowo i uśmiech. W tym trudnym czasie epidemii i wielu ograniczeń jest on niczym lekarz pierwszego kontaktu. Decyzją Kapituły Karczmy Taberskiej właśnie listonosz Tomasz Krieger zostaje Osobowością Krumską 2020. Symboliczna łopata już czeka. Dotychczasowi laureaci otrzymywali ją uroczyście na specjalnym 1 Majowym Festynie. Taka była tradycja Karczmy. W tym roku ten festyn nie może się odbyć.

Wymyślono tę nagrodę, by docenić tych wielkich ludzi, którzy o sławę nie zabiegają, a dla lokalnej społeczności są prawdziwymi autorytetami. Dlaczego właśnie takie narzędzie? - Bo mój ojciec, Alfons Reimann, był piekarzem i to ma symbolizować szacunek dla wszystkich ludzi żyjących z pracy własnych rąk - tłumaczy pani Jolanta.

Osobowości Krumskie, konkursy z nagrodami dla wszystkich

Dużo pracy ona, jej mąż, jak i dalsza rodzina, musieli włożyć, by Karczma Taberska tak pięknie dziś wyglądała. Ale to jeszcze nie wszystko. Także Kolesin uratowali od ruiny i zapomnienia. Choć nie znamy dokładnie daty wzniesienia dworu, to założenie budowy wskazuje na XVI – XVII wiek. Można sądzić, że drzewa w parku mają 250 i więcej lat.

W latach 50. XX wieku utworzono z dóbr kolesińskich Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR). W 1995 roku dwór wszedł do zasobu Agencji Własności Skarbu Państwa, natomiast od 1998 roku stanowi własność prywatną.

Taborscy nie dają o sobie zapomnieć. Ogłaszają już krumski konkurs z nagrodami: bony konsumpcyjne, wypożyczenie kajaków, rowerów wodnych.