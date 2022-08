Od płonącego kontenera na śmieci zapalił się samochód. Sprawcę zatrzymali zielonogórscy policjanci

Ujęcie podpalacza było możliwe dzięki informacji od mieszkańca, który na ul. Zamkowej zauważył mężczyznę próbującego podpalić duży pojemnik na odpady.

- Świadek nie wahał się ani chwili i natychmiast powiadomił policjantów, sam jednocześnie stał w bezpiecznej odległości, żeby nie stracić z oczu podpalacza. Gdy mężczyzna zorientował się, że jest obserwowany, odszedł w kierunku pobliskiego osiedla, gdzie został zatrzymany przez policjantów – informuje zielonogórska policja.

Okazało się, że osobą odpowiedzialna za podpalenie jest 37-letni mieszkaniec Zielonej Góry. Przy zatrzymanym mundurowi znaleźli zapalniczkę, a świadek wskazał go jako sprawcę podpalenia. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć policjantom, dlaczego podpalił kontener. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, żałował tego, co zrobił i wyraził chęć naprawienia strat. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli od mężczyzny pieniądze w kwocie 3 tys. zł.