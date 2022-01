Od stycznia rowerzyści płacą najwyższe mandaty w historii. Nawet 2,5 tys. zł!

Nawet 2500 zł mandatu dla rowerzysty. Za co? - SPRAWDŹ TARYFIKATOR:

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów , który sieje spustoszenie w nie tylko w portfelach użytkowników pojazdów mechanicznych. Drastyczny wzrost mandatów obowiązuje także niestosujących się do przepisów rowerzystów. Lista potencjalnych wykroczeń, jakie popełnić może rowerzysta jest długa, a kary sięgają 2500 zł.

Nowe przepisy: do 1500 zł za brak karty rowerowej

Jednym z przykładów jest brak posiadania karty rowerowej. Zgodnie z nowymi wytycznymi, osoba nastoletnia, która bez uprawnień (brak karty rowerowej) pojawi się na publicznej ścieżce rowerowej i zostanie skontrolowana przez policjantów, może dostać grzywnę wynoszącą nawet 1500 zł. A konkretniej wspomniana kara finansowa powędruje na konto opiekuna. "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych" - czytamy. Zapis ten nie dotyczy osób do 10 roku życia, które mogą poruszać się po ścieżkach lub chodnikach wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.