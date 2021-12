Od wtorku do 22 grudnia w Zielonej Górze trwać będzie Jarmark Bożonarodzeniowy z Miejską Wigilią. Jakie atrakcje przygotowano? Leszek Kalinowski

Jarmark Bożonarodzeniowy i Miejska Wigilia to już zielonogórska tradycja. Tak było w poprzednich latach. W tym roku czekają nas kolejne atrakcje Mariusz Kapała Zobacz galerię (19 zdjęć)

We wtorek, 14 grudnia do środy, 22 grudnia, na zielonogórskim deptaku zrobimy wyjątkowe zakupy. W tym czasie odbywać się będzie Jarmark Bożonarodzeniowy. Stoiska czynne będą od godziny 11.00 do 19.00. W niedzielę, 19 grudnia, wracamy do tradycji Miejskiej Wigilii. Przygotowano na nią m.in. 250 kg pierogów. W tych dniach atrakcji będzie wiele łącznie z rzeźbieniem w lodzie.