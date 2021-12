Oddaj krew i zabierz do domu żywą choinkę na święta!

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Lasy Państwowe, wspólnie z Narodowym Centrum Krwi promują ideę honorowego krwiodawstwa. Dawcy, którzy 16 grudnia oddadzą krew lub jej składniki - płytki krwi lub osocze, otrzymają naturalne drzewka świąteczne.

- Święta to piękny, rodzinny czas. W wielu domach stanie bożonarodzeniowa choinka. Ważne, by było to naturalne drzewko, pachnące lasem. Proponując takie drzewka, chcemy zachęcić ludzi, by w te święta podarowali wyjątkowy prezent, jakim jest bezcenny dar życia w postaci krwi - powiedział Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.