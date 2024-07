Odkryj Wieżę Braniborską podczas specjalnego weekendu otwartego! OPRAC.: Tomasz Daiksler

W ubiegłym roku 2023 wydarzenie to przyciągnęło ponad 3200 osób. Mirela Ścigaj/Fundacja Tłocznia/FB Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Fundacja Tłocznia serdecznie zaprasza na wyjątkowy weekend w ramach Lata Muz Wszelakich, który odbędzie się 13 i 14 lipca 2024r. W tych dniach będzie można zwiedzić na co dzień zamkniętą Wieżę Braniborską. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do podziwiania wspaniałych widoków z wieży oraz korzystania z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie na tę okazję.