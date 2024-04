Odlotowy mural w Przylepie! Nie brakuje na nim samolotów i spadochronów - lotnicze arcydzieło! | ZDJĘCIA, FILM

Z czym kojarzy się Zielona Góra – Przylep? Na to pytanie słyszymy najczęściej: z lotniskiem, Aeroklubem Ziemi Lubuskiej lub bazą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Cóż zatem mogło by być motywem głównym muralu?! Oczywiście błękitne niebo, a na nim samolot, helikopter, spadochroniarz.

Mieszkam tu 20 lat, na ten jubileusz postanowiłem dać mieszkańcom mural

Skąd pomysł na to dzieło? To już sprawa mieszkańca Przylepu, właściciela firmy Lapis.

- Współpracuję z artystami, których wspaniałe murale ozdabiają Zieloną Górę. Dostarczam im rusztowania podczas wykonywania prac – przyznaje pan Rafał, pseudonim Gałkoś. - No i tak w ramach tej współpracy pomyślałem sobie, żeby coś ciekawego wykonać także w Przylepie. A okazja była specjalna, bo w tym roku mija 20 lat mieszkania tutaj.