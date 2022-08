Odra w Lubuskiem. W Milsku nie widać śniętych ryb. Zobacz zdjęcia REDAKCJA

O tym, co dzieje się na Odrze, od kilku dni mówi cała Polska. Z rzeki wyławiane są tony śniętych ryb. Nikt nie pamięta tragedii na taką skalę… Wciąż też nie wiadomo, co tak naprawdę jest przyczyną katastrofy ekologicznej, z którą mamy do czynienia.