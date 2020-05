Oficjalne otwarcie parku do ćwiczeń na Wzgórzach Piastowskich już w ten piątek. To będzie przestrzeń dla starszych i młodszych

Już w ten piątek, 29 maja, na nowym terenie do street workoutu, który został zbudowany w zielonogórskim Parku Piastowskim, odbędzie się wspólny trening. Przestrzeń do ćwiczeń powstała z myślą o starszych i młodszych mieszkańcach. To pierwsze takie międzypokoleniowe miejsce do treningów w Zielonej Górze.