Ogień w zielonogórskiej kręgielni Magma. W akcji brało aż sześć zastępów straży pożarnej

Na szczęście nie doszło do zajęcia całego budynku

- Jednostki bardzo szybko pojawiły się na miejscu, dlatego, że Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza znajduje się w pobliżu miejsca pożaru - tłumaczył st. kpt. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP - Jak się okazało, w lokalu było bardzo duże zadymienie. W momencie, gdy strażacy weszli do środka, musieli praktycznie działać po omacku, ze względu na gęsty dym. Chwilę zajęło im znalezienie źródła dymu. Płonął jeden z elektronicznych stołów do gry. Dosyć szybko sytuacja została opanowana. Akcja trwała około 40 minut. Stół był przyczyną całego pożaru. Nie doszło do większych strat. Skończyło się na stole. Z tego co słyszałem, lekko uszkodzona została też sala, w której on stał. Na szczęście nie doszło do zajęcia całego budynku - podsumował rzecznik prasowy straży pożarnej.