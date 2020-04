Oglądaj online film „Czekając na miłość” Tomasza Łupaka! Na ekranie armia artystów Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. I nie tylko!

Co było za górami, za lasami? Piękna kraina Ziemią Lubuską zwana. A zamieszkiwali ją ludzie o twarzach popularnych, znanych. Choćby z sceny satyrycznej czy telewizyjnych kabaretonów… Filmem „Czekając na miłość”, którego premiera (w stylu iście hollywódzkim stylu: wystrzałowe suknie, muszki, dywan z płatków kwiatów) odbyła się w zielonogórskim Lubuskim Teatrze – historia zatoczyła w jakiś sposób koło.

Baśniowa kraina z produkcji w reżyserii Tomasza Łupaka (ex-kabaret Zachodni, teraz kabaret K2) nawiązuje do pierwszego dużego filmu Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego – „Robin Hood – czwarta strzała” z 1997 r. Ale to nie powinno dziwić. Wszak Robin Hooda wyreżyserował Władysław „Sikor” Sikora, a „Czekając na miłość” to ekranizacja kultowego programu jego autorstwa – mianowicie „Law Law Law”.