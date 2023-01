Ogromne pieniądze dla żużlowców Falubazu Zielona Góra. Miasto wyda 2,5 miliona złotych

Miasto Zielona Góra ogłosiło właśnie wyniki konkursu na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 roku w zakresie sportu zawodowego. Jedynym klubem, który otrzymał wsparcie magistratu jest Falubaz Zielona Góra. Żużlowcy mogą liczyć na 2,5 miliona złotych. O takim wsparciu z miejskiej kasy nie mają co marzyć nawet niektóre kluby żużlowej PGE Ekstraligi. W sezonie 2023 zielonogórzanie będą walczyć, by się w niej znaleźć. Po nieudanym ubiegłorocznym sezonie, ponowią próbę awansu do najwyższej klasy rozgrywek. Skład zespołu już dawno został skompletowany, drużyna postrzegana jest jako wielki faworyt do wygrania I-ligowych rozgrywek.