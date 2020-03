Ogromne szczury w zielonogórskiej kamienicy. Martwy na klatce, spacerujący po łazience

- Wyczerpały nam się pokłady cierpliwości i po prostu zostaliśmy zostawieni sami sobie. Mianowicie chodzi o plagę szczurów na naszym podwórku, które po prostu zaczynają nam znowu włazić do mieszkań. Są tak wielkie jak małe koty! Deratyzacja wg ABM polega na rozkładaniu trutek i łataniu (KOLEJNY RAZ) dziur w kamienicy i na podwórku. Polecono nam zaadoptować koty na klatkę i wtedy nie wejdą. My na nasze nieszczęście mamy toaletę na pół piętrze. Jesteśmy przerażeni i nie wiemy co dalej." -czytamy w wiadomości od Czytelniczki mieszkającej w kamienicy przy ul. Batorego w Zielonej Górze.

Problem może tkwić po drugiej stronie podwórka

Mieszkańcy tłumaczyli, że szczury wchodziły do budynku przez tzw. "podkop". Podejrzewają, że zwierzęta przychodzą do ich kamienicy z opuszczonego magazynu, znajdującego się naprzeciw. Tam znajduje się wiele różnego rodzaju odpadów. Jak dodał jeden z lokatorów kamienicy. - W jednym pomieszczeniu magazynu, do tej pory prawdopodobnie leżą stare lodówki i odpady żywności, do których lgną zwierzęta. Później przechodzą na naszą stronę i na różny sposób wchodzą do klatki. Sąsiedzi mieli je w łazience. Sam musiałem gonić szczura od siebie z mieszkania. Nie pomagają nawet różnego rodzaju trutki i środki ogłupiające - zakończył mieszkaniec kamienicy."